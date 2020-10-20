Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)

Футболист прославился на весь мир, исполнив необычный хитрющий 11-метровый удар.

Перед самым ударом игрок решил схитрить и наклонился к мячу, как будто сейчас начнет завязывать шнурки, однако затем молниеносно и мощно пробил в угол ворот. Вратарь, похоже, даже не понял, что произошло.

Видео с интересным пенальти разместил на своей страничке в instagram популярный футбольный паблик 433, сопроводив его комментарием: "А слабо ли исполнить такой 11-метровый удар в матче". За три дня ролик набрал более 500 тысяч лайков. Пользователи шокированы, что исполняющий пенальти игрок нанес такой сильный удар фактически без замаха.

Видео необычного пенальти:

Посмотреть эту публикацию в Instagram @thesportbible @leetrundle10 calm down Публикация от Jordan (@jordanwebber96) 4 Дек 2016 в 10:02 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Would you dare to do this in a match @jordanwebber96 Публикация от 433 (@433) 17 Окт 2020 в 4:01 PDT

Отметим, оригинальный ролик этого взятия ворот был загружен в сеть около четырех лет тому назад.

Ранее Телеграф сообщал об удивительном взятии ворот в низшей лиги чемпионата России.