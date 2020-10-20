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Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)

Лучший пенальти в истории: футболист забил 11-метровый удар, "завязывая шнурки" (Видео)
15:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: pixabay
Футболист прославился на весь мир, исполнив необычный хитрющий 11-метровый удар.

Перед самым ударом игрок решил схитрить и наклонился к мячу, как будто сейчас начнет завязывать шнурки, однако затем молниеносно и мощно пробил в угол ворот. Вратарь, похоже, даже не понял, что произошло.

Видео с интересным пенальти разместил на своей страничке в instagram популярный футбольный паблик 433, сопроводив его комментарием: "А слабо ли исполнить такой 11-метровый удар в матче". За три дня ролик набрал более 500 тысяч лайков. Пользователи шокированы, что исполняющий пенальти игрок нанес такой сильный удар фактически без замаха.

Видео необычного пенальти:

 
 
 
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@thesportbible @leetrundle10 calm down 

Публикация от Jordan (@jordanwebber96)

 
 
 
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Would you dare to do this in a match @jordanwebber96

Публикация от 433 (@433)

Отметим, оригинальный ролик этого взятия ворот был загружен в сеть около четырех лет тому назад.

Ранее Телеграф сообщал об удивительном взятии ворот в низшей лиги чемпионата России.

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Футбол, Видео.

Автор:

Телеграф
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