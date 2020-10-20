ПСЖ - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Прямая онлайн-трансляция матча первого тура Лиги чемпионов ПСЖ - Манчестер Юнайтед.

Во вторник, 20 октября, стартует групповой этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21, в частности ПСЖ примет Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф Спорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляция игры начнется в 22:00 по киевскому времени.

Клубы нервно начали национальные чемпионаты. МЮ, хоть и победил в своей последней игре, занимает лишь 15-е место в турнирной таблице АПЛ. ПСЖ, в свою очередь, после невнятного старта в Лиге 1 начал добывать победы одну за одной. В своей последней игре парижский суперклуб разгромил Ним.

Телеграф напоминает, что ПСЖ и Манчестер Юнайтед играют в ЛЧ в квартете H вместе с Истанбул Башакшехир и РБ Лейпциг, которые играют также во вторник.