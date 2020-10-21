ПСЖ проиграл Манчестер Юнайтед в Париже: обзор матча Лиги чемпионов (видео)

ПСЖ, владея преимуществом по ходу встречи, уступил Манчестер Юнайтед.

Во вторник, 20 октября, ПСЖ в рамках центрального матча игрового дня Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и завершилась со счетом 1:2 в пользу английской команды.

В первом тайме ПСЖ владел неоспоримым преимуществом, но гости воспользовались минимумом и забили первыми. В середине тайма Марсьяля завалили в чужой штрафной и рефери назначил 11-метровый удар. К точке подошел Бруну Фернандеш, который со второй попытки реализовал пенальти (с 1-м ударом португальца справился вратарь парижан Кейлор Навас, но арбитр посчитал, что "приговор" нужно перебить из-за нарушения со стороны вратаря, - прим. ред.).

Отыграться чемпионы Франции сумели в начале 2-го тайма: на 55-й минуте после подачи с углового форвард МЮ Антони Марсьяль срезал мяч в собственные ворота. Команды в дальнейшем не отсиживались в обороне, но преуспели только гости, которые усилиями Маркуса Рэшфорда добыли сенсационную гостевую победу над фаворитом квартета H.

ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед

Голы: Марсьяль 55' (автогол) - Бруну Фернандеш 23' (с пенальти), Рэшфорд 87'

Предупреждения: Неймар 34', Данилу 84', Мойзе Кин 90' - Мактоминей 36', Туанзебе 73'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео автогола Марсьяля:

В другом матче группы H РБ Лейпциг расправился с Истанбул Башакшехир со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу:

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