Лестер - Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы Лестер - Заря.

В четверг, 22 октября, луганская Заря выездным матчем против Лестер Сити стартует на групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. Встреча пройдет в Англии на стадионе "Кинг Пауэр" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Онлайн-трансляция матча начнется 22 октября в 22:00.

Команды пока не играли в еврокубках,а потому по игровой форме коллективов можно судить лишь по матчам на национальном уровне. Заря в своей последней игре растеряла очки в игре с Колосом, а Лестер потерпел поражение от Астон Виллы (0:1). Тем не менее, Лисы идут на 4-й позиции в АПЛ, а вот Заря - лишь 9-я в турнирной таблице УПЛ.

Телеграф напоминает, что игру Лестер - Заря можно будет посмотреть в режиме-live в Украине. В этой же статье будут оперативно добавляться видео лучших моментов встречи. Отметим, букмекеры уже успели назвать фаворита противостояния.

Напомним, вместе с Лестером и Зарей в группе G выступают греческий АЕК и португальская Брага. Игра Брага - АЕК также пройдет 22 октября и начнется в 22:00 (время киевское).