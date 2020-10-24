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Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча

Барселона - Реал: онлайн-трансляция матча
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер LaLigaEN

В субботу, 24 октября, в рамках 7-го тура чемпионата Испании 2020/21 состоится первое Эль-Класико сезона – Барселона принимает Реал. Встреча пройдет на легендарном стадионе «Камп Ноу» и начнется в 17:00 по киевскому времени. «Телеграф Спорт» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Барселона -:- Реал

(начало в 17:00)

И Барселона, и Реал весьма неуверенно шагают на внутренней арене. На прошлой неделе оба клуба синхронно оступились. Каталонцы сенсационно проиграли Хетафе, а мадридцы и вовсе уступили новичку Примеры Кадису. Черная полоса для Сливочных на этом не закончилась. В среду подопечные Зинедина Зидана умудрились проиграть донецкому Шахтеру в Лиге чемпионов. А вот каталонцы немного подняли себе боевой дух, разгромив венгерский Ференцварош во вторник.

Эль-Класико впервые пройдет без болельщиков и, несмотря на отсутствие «12 игрока», Барселона все равно является фаворитом противостояния.

Ранее Телеграф сообщал, где посмотреть игру Барселона – Реал в прямом эфире в Украине.

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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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