Заря - Рух: онлайн видеотрансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 25 октября, состоятся заключительные три поединка 7-го тура чемпионата Украины 2020/21, в частности Заря на "Славутич-Арене" принимает львовский Рух. Игра начнется в 19:30 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция матча УПЛ:

Прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины Заря - Рух от Football Hub:

Заря и Рух неудачно стартовали в Премьер-лиге. Луганский клуб после 6 матчей набрал лишь 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, а Рух и вовсе - предпоследний с 2 баллами в активе. В своем последнем матче на внутренней арене Заря потеряла очки в игре с Колосом, а Рух проиграл Динамо. Кроме того, посреди недели луганчане крупно уступили Лестер Сити в Лиге Европы.

Ранее Телеграф сообщал, что в центральной игре 7-го тура УПЛ Шахтер сенсационно потерял очки.