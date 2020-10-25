Шахтер - Интер: букмекеры дали прогноз на второй тур Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 примет Интер. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Накануне поединка букмекеры дали свой прогноз на игру.
Специалисты считают, что Горняки являются аутсайдерами противостояния, а наиболее вероятным результатом встречи станет победа гостей (коэффициент 1,7-1,83). Ничья и успех Горняков - маловероятны.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Шахтер - Интер:
Телеграф напоминает, что в первом туре Лиги чемпионов 2020/21 Шахтер, несмотря на неутешительный прогноз букмекеров, обыграл Реал на его же поле. Интер, в свою очередь, не сумел набрать 3 очка в игре с Боруссией Менхенгладбах.