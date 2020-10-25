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Шахтер - Интер: букмекеры дали прогноз на второй тур Лиги чемпионов

Шахтер - Интер: букмекеры дали прогноз на второй тур Лиги чемпионов
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcshakhtar

Во вторник, 27 октября, Шахтер в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 примет Интер. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Накануне поединка букмекеры дали свой прогноз на игру.

Специалисты считают, что Горняки являются аутсайдерами противостояния, а наиболее вероятным результатом встречи станет победа гостей (коэффициент 1,7-1,83). Ничья и успех Горняков - маловероятны. 

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Шахтер - Интер:

  • Пари-Матч: (победа Шахтера 4,30 - ничья 4,00 - победа Интера 1,70)
  • Фаворит: ( 4,30 - 3,95 - 1.83)
  • William Hill: (4,33 - 3,80 - 1,80)

Телеграф напоминает, что в первом туре Лиги чемпионов 2020/21 Шахтер, несмотря на неутешительный прогноз букмекеров, обыграл Реал на его же поле. Интер, в свою очередь, не сумел набрать 3 очка в игре с Боруссией Менхенгладбах.

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ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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