Букмекеры не верят в успех "Зари" в матче с "Брагой" в Лиге Европы

В четверг, 29 октября, Заря в рамках матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы примет португальскую Брагу. Накануне поединка букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, Заря, несмотря на домашний характер встречи, является аутсайдером противостояния. Букмекеры дают на победу луганчан коэффициент 4,33 - 4,70. В то же время успех гостей оценивается коэффициентом 1,79-1,80, ничейный результат котируется коэффициентом 3,70-3,85.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Заря - Брага:

Пари-Матч: (победа Зари 4,70 - ничья 3,80 - победа Браги 1,79)

Фаворит: ( 4,60 - 3,85 - 1.80)

William Hill: (4,33 - 3,70 - 1,80)

Телеграф напоминает, что в первом туре ЛЕ Заря была бита Лестером в гостях, а Брага дома разгромила АЕК со счетом 3:0.

Что касается игр на внутренней арене, то Заря накануне уничтожила Рух, а Брага минимально одолела Гимарайнш (0:1). Луганчане в УПЛ занимают лишь седьмое место в турнирной таблице, а Брага - четвертая в португальской Примейре.