Заря - Брага: где и когда смотреть матч Лиги Европы

В ближайший четверг, 29 октября, Заря в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы принимает Брагу. Встреча пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Заря - Брага покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, игру можно будет посмотреть в интернете на сервисах oll.tv и megogo.net. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой будут оперативно добавляться видео-хайлайты поединка.

Ранее Телеграф публиковал прогнозы букмекеров на матч Заря - Брага. Луганчане, ожидаемо, являются аутсайдерами встречи.

Телеграф напоминает, что в стартовом матче Лиги Европы Заря крупно уступила Лестер Сити.