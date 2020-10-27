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Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Обновлено 17:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 28 октября, Динамо в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 играет в гостях с венгерским Ференцварошем. Встреча пройдет в Будапеште на "Гроупама Арене" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ференцварош -:- Динамо

(начало в 22:00)

Команды подходят к игре в качестве аутсайдеров группы G, потерпев разгромные поражения в первом туре. Ференцварош на выезде проиграл Барселоне, а Динамо дома уступило Ювентусу. А вот на внутренней арене дела у клубов обстоят практически идеально. И Динамо, и Ференцварош лидируют в национальных чемпионатах. В своем последнем матче в УПЛ коллектив Мирчи Луческу минимально одолело Александрию, а подопечные Сергея Реброва переиграли Уйпешт (2:0).

За ходом матча Ференцварош - Динамо можно будет наблюдать в прямом эфире по ТВ. К слову, букмекеры уже определили фаворита противостояния.

Ранее Телеграф сообщал, что в киевском клубе зафиксировали вспышку коронавируса накануне матча с Ференцварошем.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
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