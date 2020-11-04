Скачать
Среда, 04.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"
"Барселона" неожиданно вспомнила, как Рональд Куман забивал "Динамо"
Экс-тренер предрек Усику поражение в бою с Джошуа
Экс-тренер предрек Усику поражение в бою с Джошуа
Футболист забил супергол, но его не засчитали из-за глупости рефери (видео)
Футболист забил супергол, но его не засчитали из-за глупости рефери (видео)
Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Футболист стал шаурмой во время празднования гола (видео)

Футболист стал шаурмой во время празднования гола (видео)
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Во время матча Саудовской Про-лиги футболист Аль-Хиляля Али аль-Булеахи необычно отпраздновал гол.

Шикарный гол в стиле Пеле

После подачи с углового аль-Булеахи ударом головой в падении отправил мяч в сетку ворот и тут же начал праздновать взятие ворот. Игрок выбежал за пределы поля, где лежал рекламный тент. Там центрбек сборной Саудовской Аравии не придумал ничего лучшего, чем завернуться в него. В сети данное празднование тут же прозвали в "стиле шаурмы".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

It’s a wrap  @riyadiyatv @saudiproleague

Публикация от 433 (@433)

Отметим, видеоряд с данным празднованием собрал более 2 млн просмотров за день.

Ранее Телеграф рассказывал об удивительной несправедливости в матче шведской Аллсвенскан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Саудовская Аравия, Футбол, Гол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 3 ноября
02 Шахтер унижен в Киеве: видеообзор матча с Боруссией М
03 Гениальная передача Бареллы и фейл Хакими - в обзоре матча Реал - Интер (видео)
04 Локомотив вырвал ничью у Атлетико: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Футболист забил супергол, но его не засчитали из-за глупости рефери (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь