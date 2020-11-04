Футболист стал шаурмой во время празднования гола (видео)

Во время матча Саудовской Про-лиги футболист Аль-Хиляля Али аль-Булеахи необычно отпраздновал гол.

После подачи с углового аль-Булеахи ударом головой в падении отправил мяч в сетку ворот и тут же начал праздновать взятие ворот. Игрок выбежал за пределы поля, где лежал рекламный тент. Там центрбек сборной Саудовской Аравии не придумал ничего лучшего, чем завернуться в него. В сети данное празднование тут же прозвали в "стиле шаурмы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram It’s a wrap @riyadiyatv @saudiproleague Публикация от 433 (@433) 2 Ноя 2020 в 4:15 PST

Отметим, видеоряд с данным празднованием собрал более 2 млн просмотров за день.

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