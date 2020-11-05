Луческу грозит дисквалификация за слова после матча с Барселоной: что сказал тренер Динамо

В среду, 4 ноября, киевское Динамо потерпело минимальное поражение от Барселоны в рамках матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21. Во время игры несколько спорных решений принимал VAR (система видеопомощи арбитрам, - прим. ред.).

После матча главный тренер Динамо Мирча Луческу раскритиковал VAR и заявил, что он категорически против данной технологии, ведь в футболе важно зрелище. По мнению Мистера, один человек, сидящий у монитора, не должен решать спорные вопросы в игре.

"Я абсолютный противник VAR. Футбол - это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что всё зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии", - цитирует румынского специалиста пресс-служба Динамо.

Как отмечает испанское издание sport.es, данная критика технологии может обернуться для Луческу одноматчевой дисквалификацией, ведь тренерам запрещены жалобы на судейство. Если в УЕФА сочтут данные высказывания румына "протестом или жалобой на решения арбитража", то тренеру Динамо грозит одноматчевая дисквалификация.

Ранее Телеграф сообщал, что 18-летний Нещерет провел шикарный матч против Барселоны, сделав 12 спасений.