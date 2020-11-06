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Лига Европы: результаты матчей 5 ноября

Лига Европы: результаты матчей 5 ноября
00:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер LucasMoura7

В четверг, 5 ноября, в Лиге Европы сезона 2020/21 были сыграны матчи 3-го тура групповой стадии, в частности луганская Заря потерпела сокрушительное поражение в Запорожье от греческого АЕКа. В центральном матче игрового дня Милан сенсационно проиграл Лиллю. Со всеми результатами поединков ЛЕ за 5 ноября можно ознакомиться ниже:

Результаты матчей Лиги Европы за 5 ноября:

Группа А

Янг Бойз - ЦСКА София 3:0

Рома - ЧФР Клуж 5:0

Группа B

Рапид - Дандолк 4:3

Арсенал - Мольде 4:1

Группа C

Хапоэль Беэр-Шева - Байер 2:4

Славия Прага - Ницца 3:2

Группа D

Бенфика - Рейнджерс 3:3

Лех - Стандард 3:1

Группа E

Омония - Гранада 0:2

ПАОК - ПСВ 4:1

Группа F

Риека - Наполи 1:2

Реал Сосьедад - АЗ Алкмар 1:0

Группа G

Заря - АЕК 1:4

Лестер - Брага 4:0

Группа H

Милан - Лилль 0:3

Селтик - Спарта Прага 1:4

Группа I

Сивасспор - Карабах 2:0

Вильярреал - Маккаби Тель-Авив (матч еще не закончился)

Группа J

Лудогорец - Тоттенхэм 1:3

Антверпен - ЛАСК 0:1

Группа К

Динамо Загреб - Вольфсбергер 1:0

Фейеноорд - ЦСКА 3:1

Группа L

Хоффенхайм - Слован Либерец 5:0

Црвена Звезда - Гент 2:1

С результатами матчей предыдущего тура Лиги Европы 2020/21 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол.

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Телеграф
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