Лига Европы: результаты матчей 5 ноября

В четверг, 5 ноября, в Лиге Европы сезона 2020/21 были сыграны матчи 3-го тура групповой стадии, в частности луганская Заря потерпела сокрушительное поражение в Запорожье от греческого АЕКа. В центральном матче игрового дня Милан сенсационно проиграл Лиллю. Со всеми результатами поединков ЛЕ за 5 ноября можно ознакомиться ниже:
Результаты матчей Лиги Европы за 5 ноября:
Группа А
Янг Бойз - ЦСКА София 3:0
Рома - ЧФР Клуж 5:0
Группа B
Рапид - Дандолк 4:3
Арсенал - Мольде 4:1
Группа C
Хапоэль Беэр-Шева - Байер 2:4
Славия Прага - Ницца 3:2
Группа D
Бенфика - Рейнджерс 3:3
Лех - Стандард 3:1
Группа E
Омония - Гранада 0:2
ПАОК - ПСВ 4:1
Группа F
Риека - Наполи 1:2
Реал Сосьедад - АЗ Алкмар 1:0
Группа G
Заря - АЕК 1:4
Лестер - Брага 4:0
Группа H
Милан - Лилль 0:3
Селтик - Спарта Прага 1:4
Группа I
Сивасспор - Карабах 2:0
Вильярреал - Маккаби Тель-Авив (матч еще не закончился)
Группа J
Лудогорец - Тоттенхэм 1:3
Антверпен - ЛАСК 0:1
Группа К
Динамо Загреб - Вольфсбергер 1:0
Фейеноорд - ЦСКА 3:1
Группа L
Хоффенхайм - Слован Либерец 5:0
Црвена Звезда - Гент 2:1
С результатами матчей предыдущего тура Лиги Европы 2020/21 можно ознакомиться у нас на сайте.