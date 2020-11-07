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Курьезный гол после удара-навеса - в обзоре матча Эвертон - Манчестер Юнайтед (видео)

Курьезный гол после удара-навеса - в обзоре матча Эвертон - Манчестер Юнайтед (видео)
16:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм manchesterunited

В субботу, 7 ноября, в стартовом матче 8-го тура чемпионата Англии по футболу Эвертон принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на "Гудисон Парк", завершилась минимальной победой Красных Дьяволов со счетом 1:3.

Большинство голов в игре были забиты в первом тайме. Первыми отличились хозяева усилиями экс-игрока Шахтера Бернарда, который бильярдным ударом отправил мяч в сетку ворот Де Хеа. Макнунианцы отыгрались почти мгновенно и также быстро вышли вперед усилиями Бруну Фернандеша, который сначала замкнул головой навес с левого фланга, а затем ударом-навесом слева удвоил преимущество гостей. Последнюю точку во встрече поставил Эдинсон Кавани, оформивший свой дебютный гол за МЮ в АПЛ.

Видео гола Бернарда:

Видео гола Бруну Фернандеша

Видео второго гола Бруну Фернандеша:

Видео гола Кавани:

Таким образом, МЮ (10 очков) поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ, а Эвертон (13 баллов) - пока пятый. В следующем туре манчестерская команда примет Вест Бромвич (21.11.2020), а Ириски отправятся в гости к Фулхэму (21.11.2020).

Ранее Телеграф сообщал, что Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл Истанбул Башакшехир в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, ФК Эвертон, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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