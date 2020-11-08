Динамо сообщило о трех новых случаях коронавируса в команде перед игрой с Шахтером

Уже несколько дней в СМИ ходит информация о вспышке коронавируса в Динамо. И только сегодня, 8 ноября, за несколько часов до начала матча против Шахтера киевский клуб подтвердил данную информацию и сообщил, кто заразился.

По информации пресс-службы вице-чемпионов Украины, в Динамо по результатам тестирования зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. Коронавирусом заболели нападающий Владислав Супряга и полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев.

Таким образом, сразу 12 футболистов основной обоймы не смогут принять участия в ближайшем матче по причине эпидемии коронавируса. Список заболевших на COVID-19 динамовцев: Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Караваев, Белуце, Цитаишвили, Шапаренко, Дуэлунд, Леднев, Шепелев, Супряга.

В Шахтере, к слову, обошлось без новых случаев коронавируса.

Матч Динамо - Шахтер начнется в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 по киевскому времени.