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Динамо сообщило о трех новых случаях коронавируса в команде перед игрой с Шахтером

Динамо сообщило о трех новых случаях коронавируса в команде перед игрой с Шахтером
Обновлено 14:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Уже несколько дней в СМИ ходит информация о вспышке коронавируса в Динамо. И только сегодня, 8 ноября, за несколько часов до начала матча против Шахтера киевский клуб подтвердил данную информацию и сообщил, кто заразился.

Динамо - Шахтер: онлайн видеотрансляция матча

По информации пресс-службы вице-чемпионов Украины, в Динамо по результатам тестирования зафиксировано три новых случая заражения COVID-19. Коронавирусом заболели нападающий Владислав Супряга и полузащитники Владимир Шепелев и Богдан Леднев

Таким образом, сразу 12 футболистов основной обоймы не смогут принять участия в ближайшем матче по причине эпидемии коронавируса. Список заболевших на COVID-19 динамовцев: Бущан, Бойко, Миколенко, Гармаш, Караваев, Белуце, Цитаишвили, Шапаренко, Дуэлунд, Леднев, Шепелев, Супряга.

В Шахтере, к слову, обошлось без новых случаев коронавируса.

Матч Динамо - Шахтер начнется в воскресенье, 8 ноября, в 17:00 по киевскому времени.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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