УПЛ: результаты матчей 8 ноября и турнирная таблица по итогам 9-го тура (видео)

В воскресенье, 8 ноября, состоялись три заключительных матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21, в частности в центральном поединке игрового дня Динамо проиграло Шахтеру в Киеве. Примечательно, что во всех трех матчах рефери показывали красные карточки, нередко обращаясь к VAR. С результатами и видеообзорами других поединков дня можно ознакомиться ниже:

Результаты и видеообзоры матчей УПЛ за 8 ноября:

Рух Львов 2 - 2 Ингулец

Динамо Киев 0 - 3 Шахтер Донецк

Заря 0 - 0 Ворскла

Турнирное положение команд после 9-го тура:

Отметим, клубный футбол идет на двухнедельный перерыв и за этот период сборная Украины проведет три матча (товарищеская игра с Польшей и две игры Лиги наций с Германией и Швейцарией).

Ранее Телеграф сообщал, что в Динамо вновь произошла вспышка коронавируса и уже заражены 12 футболистов.