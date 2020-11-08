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УПЛ: результаты матчей 8 ноября и турнирная таблица по итогам 9-го тура (видео)

УПЛ: результаты матчей 8 ноября и турнирная таблица по итогам 9-го тура (видео)
22:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УПЛ

В воскресенье, 8 ноября, состоялись три заключительных матча 9-го тура чемпионата Украины по футболу 2020/21, в частности в центральном поединке игрового дня Динамо проиграло Шахтеру в Киеве. Примечательно, что во всех трех матчах рефери показывали красные карточки, нередко обращаясь к VAR. С результатами и видеообзорами других поединков дня можно ознакомиться ниже:

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Результаты и видеообзоры матчей УПЛ за 8 ноября:

Рух Львов 2 - 2 Ингулец

Динамо Киев 0 - 3 Шахтер Донецк

Заря 0 - 0 Ворскла

Турнирное положение команд после 9-го тура:

Отметим, клубный футбол идет на двухнедельный перерыв и за этот период сборная Украины проведет три матча (товарищеская игра с Польшей и две игры Лиги наций с Германией и Швейцарией).

Ранее Телеграф сообщал, что в Динамо вновь произошла вспышка коронавируса и уже заражены 12 футболистов.

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Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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