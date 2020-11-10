Польша - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

В среду, 11 ноября, сборная Польши в рамках контрольного матча проведет товарищеский поединок с командой Украины. Встреча пройдет в Хожуве на стадионе "Сленск" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Польша -:- Украина

(начало в 21:45)

Матч Польша - Украина был запланирован еще на март 2020 года, однако пандемия коронавируса внесла правки в расписание массовых мероприятий. К слову, ноябрьская игра пройдет без зрителей. Данная встреча поможет обеим коллективам в подготовке к завершающим поединкам группового раунда Лиги наций УЕФА. Украину ожидают матчи с Германией (14.11.2020) и Швейцарией (17.11.2020), а поляки проведут встречи с Италией (15.11.2020) и Нидерландами (18.11.2020).

Отметим, Польша лидирует в группе 1 Лиги А, опережая более именитых соперников. А вот Украина занимает 3-е место в первой группе, набрав столько же очков, сколько и идущая второй Германия.

С собой в вояж в Польшу Андрей Шевченко взял 25 футболистов, а в стане соперников заявили, что с Украиной не сыграет главная звезда Белых Орлов Роберт Левандовски.

Контрольный матч с Польшей покажут в прямом эфире по ТВ в Украине, а букмекеры уже назвали фаворита встречи.