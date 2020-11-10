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В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)

В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)
Обновлено 22:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм kvcwesterlo

В матче шестого тура Второй бельгийской лиги Вестерло разгромил РВД Моленбек со счетом 3:0.

Первый гол в поединке был забит на 26-й минуте усилиями Кристиана Брюля, который решился на прямой удар с углового. Вратарь гостей Садин явно не ожидал такой хитрости от бельгийского хавбека и пропустил нелепый мяч.

Видео гола Брюля:

 
 
 
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︱Scoring an Olympic goal on a cold night in Westerlo, just Christian Brüls things!  #ForTheFans #WESRWD

Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Отметим, одним из знаменитых исполнителей подобных ударов в свое время был и Валерий Лобановский, который мастерски научился исполнять "сухой лист".

Ранее Телеграф сообщал об удивительном голе, который был забит подростком в Бельгии. 

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Все по теме:

Бельгия, Футбол, Валерий Лобановский.

Автор:

Телеграф
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