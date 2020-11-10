В Бельгии футболист исполнил знаменитый "сухой лист" Лобановского (видео)

В матче шестого тура Второй бельгийской лиги Вестерло разгромил РВД Моленбек со счетом 3:0.

Первый гол в поединке был забит на 26-й минуте усилиями Кристиана Брюля, который решился на прямой удар с углового. Вратарь гостей Садин явно не ожидал такой хитрости от бельгийского хавбека и пропустил нелепый мяч.

Видео гола Брюля:

Отметим, одним из знаменитых исполнителей подобных ударов в свое время был и Валерий Лобановский, который мастерски научился исполнять "сухой лист".

Ранее Телеграф сообщал об удивительном голе, который был забит подростком в Бельгии.