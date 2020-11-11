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Польша несет потери перед матчем с Украиной

Польша несет потери перед матчем с Украиной
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: pzpn.pl

Еще три футболиста не доехали до расположения сборной Польши накануне игры с Украиной. Об этом сообщает сайт Польского футбольный союза.

Польша - Украина: онлайн-трансляция матча

По информации источника, к тренировкам не приступили три футболиста, который также пропустят и ближайшие игры Лиги наций УЕФА с Италией и Нидерландами. 

К команде не присоединился польский вратарь Фиорентины Бартломей Драговски, ведь все игроки флорентийского клуба были отправлены на 10-дневный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Кроме того, защитник Михал Карбовник из Легии не выздоровел после обнаружения у него COVID-19. Также атакующий хавбек Эйбара Дамиан Кудзиор попросился остаться в Испании. На замену выбывшим игрокам тренерский штаб вызвал в команду вингера Норвича и молодежной сборной Пшемыслава Плахета.

Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина покажут в прямом эфире в Украине. Ранее сообщалось об отличной атмосфере в нашей команде накануне игры.

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Сборная Украины, Сборная Польши, Футбол.

Автор:

Телеграф
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