Польша несет потери перед матчем с Украиной

Еще три футболиста не доехали до расположения сборной Польши накануне игры с Украиной. Об этом сообщает сайт Польского футбольный союза.

По информации источника, к тренировкам не приступили три футболиста, который также пропустят и ближайшие игры Лиги наций УЕФА с Италией и Нидерландами.

К команде не присоединился польский вратарь Фиорентины Бартломей Драговски, ведь все игроки флорентийского клуба были отправлены на 10-дневный карантин из-за вспышки коронавируса в клубе. Кроме того, защитник Михал Карбовник из Легии не выздоровел после обнаружения у него COVID-19. Также атакующий хавбек Эйбара Дамиан Кудзиор попросился остаться в Испании. На замену выбывшим игрокам тренерский штаб вызвал в команду вингера Норвича и молодежной сборной Пшемыслава Плахета.

Телеграф напоминает, что матч Польша - Украина покажут в прямом эфире в Украине. Ранее сообщалось об отличной атмосфере в нашей команде накануне игры.