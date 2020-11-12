Россия без Дзюбы не смогла обыграть Молдову (видео)

В четверг, 12 ноября, сборная Молдовы в рамках товарищеского матча принимала команду России. Встреча, проходившая на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, завершилась безголевой ничьей 0:0.

Видеообзор матча Молдова - Россия:

Отметим, в игре не принимал участия нападающий команды РФ и Зенита Артем Дзюба. Недавно в сети всплыло его интимное видео и в сборной решили не вызывать игрока во избежания скандала. Однако за него заступились звезды, в том числе и украинская певица Светлата Лобода. Позднее футболист извинился, но в сборную его так и не вернули.

Уже 15 и 18 ноября команда России проведет два матча Лиги наций против Турции и Сербии соответственно. Сборную Молдовы, в свою очередь, ожидают игры с Грецией (15.11.2020) и Косово (18.11.2020).