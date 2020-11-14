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Германия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Германия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
11:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

В субботу, 14 ноября, сборная Германии в рамках матча 5-го тура Лиги наций УЕФА сыграет с командой Украины. Встреча пройдет в Лейпциге  на "Ред Булл Арене" и начнется в 21:45 по киевскому времени. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Германия -:- Украина

(начало в 21:45)

В субботу в Германии сборная Украины определит свою судьбу в текущем розыгрыше Лиги наций. В случае поражения наша команда потеряет шансы на выход в плей-офф, а в случае победы, подопечные Андрея Шевченко гарантируют себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон. Накануне игры обе команды провели товарищеские поединки: немцы в резервном составе переиграли Чехию, а Украина уступила Польше.

Турнирное положение команд в группе 4 дивизиона А:

Матч Германия - Украина покажут два украинских телеканала, а букмекеры уже определили фаворита встречи.

Ранее Телеграф сообщал, что сборная Украины наконец-то узнала имя последнего соперника по Евро-2020.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Германии, Футбол, Лига Наций.

Автор:

Телеграф
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