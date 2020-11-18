Дубль Жиру и шикарный выстрел Павара с лету - в обзоре матча Франция - Швеция (видео)

Во вторник, 17 ноября, сборная Франции, которая уже досрочно оформила выход в следующий раунд Лиги наций, принимала команду Швеции в заключительной игре групповой стадии. Встреча, проходившая на "Стад де Франс" в Париже, завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Французы владели ощутимым преимуществом и закономерно победили. За Трехцветных дублем отличился Оливье Жиру, а также по голу на свой счет записали Бенжамен Павар, который удачно поймал мяч с лету и Кингсли Коман, отметившийся точным попаданием по воротам без вратаря. За шведов забивали Виктор Клаэссон и Робин Квайсон.

По итогам этого поединка сборная Швеции покинула дивизион А Лиги наций и в следующем сезоне сыграет в Лиге B. Скандинавская команда уступила борьбу за третье место Хорватии лишь по дополнительным показателям.

Турнирное положение команд:

Телеграф напоминает, что в центральном матче игрового дня сборная Испании уничтожила команду Германии в Севилье.