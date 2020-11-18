Португалия добыла волевую победу над Хорватией в Лиге наций (видео)

Сборная Хорватии в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА принимала команду Португалии. Встреча, проходившая на стадионе "Полюд" в Сплите, завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:3.

За португальцев дублем отметился Рубен Диаш, еще один гол записал в свой актив Жуан Феликс, а за хозяев дублем выстрелил Матео Ковачич. Отметим, с 51-й минуты Клетчатые играли в меньшинстве после удаления Марко Рога.

Минимальное поражение сохранило Хорватии в элите Лиги наций на следующий сезон, а вот шведы, которые пропустили от французов четыре мяча, покидают Лигу А.

Турнирное положение команд:

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