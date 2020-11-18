Снег им не помеха: украинская "молодежка" громко хлопнула дверьми в отборе на Евро-2021 (видео)

Во вторник, 17 ноября, молодежная сборная Украины провела свой заключительный матч отбора на чемпионат Европы U-21 2021 года против команды Северной Ирландии. Встреча, проходившая на стадионе "Колос" в Ковалевке (Киевская область) при сложных погодных условиях, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

Судьбу поединка решила ударная 7-минутка хозяев во втором тайме. С 67-й по 74-ю минуты поединка украинцы отправили в ворота соперника три безответных мяча. За Желто-синих отметились Владислав Бабогло, Евгений Исаенко и Николай Кухаревич.

Видеообзор матча Украина U-21 - Северная Ирландия U-21:

Это успех, увы, никак не повлиял на ситуацию в группе H и сборная Украины U-21 заняла лишь третье место, которое не дает право выхода на Евро.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что национальная сборная Украины оказалась на карантине в Швейцарии и решающий матч с местной командой был отменен.