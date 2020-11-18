Сборная Украины вылетает в Киев, так и не сыграв со Швейцарией

Сборная Украины покидает Люцерн, так и не сыграв заключительный матч группового раунда Лиги наций против Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

18 ноября после завтрака Желто-синие на двух автобусах отправились в аэропорт Цюриха, откуда наша команда вернется на родину чартерным рейсом. Вылет запланирован на 14:00 по местному времени. После приземления делегация сборной Украины пройдет ПЦР-тестирование в специальном помещении аэропорта и официально завершит свой последний сбор в 2020 году.

По информации телеканалов Футбол 1/2/3, некоторые легионеры покинули расположение национальной команды отдельно и их приездом самостоятельно займутся клубы.

УЕФА пока не принял решение касательно судьбы матча Швейцария - Украина, однако в СМИ намекнули, что результат поединка могут определить даже с помощью жребия.