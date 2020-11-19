Шикарные голы в касание с лету - в обзоре матча Босния и Герцеговина - Италия (видео)

В среду, 18 ноября, сборная Боснии и Герцеговины напоследок не сумела хлопнуть дверью и завершила свое выступление в группе 1 дивизиона А Лиги наций поражением от Италии. Встреча проходила на стадионе "Грбавица" в одноименном городе и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Команда Италии сумела забить два красивых гола. Сначала Андреа Белотти ударом в касание замкнул шикарную передачу Лоренцо Инсинье, а затем Доменико Берарди забил гол после блестящего заброса Мануэля Локателли.

Этот успех помог команде Италии выиграть квартет 1 и выйти в финал четырех Лиги наций, а вот Босния и Герцеговина вылетела в дивизион B.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что Бельгия в феноменальном поединке с Данией пробилась в финал четырех Лиги наций.