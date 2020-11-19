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Шикарные голы в касание с лету - в обзоре матча Босния и Герцеговина - Италия (видео)

Шикарные голы в касание с лету - в обзоре матча Босния и Герцеговина - Италия (видео)
00:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер azzurri

В среду, 18 ноября, сборная Боснии и Герцеговины напоследок не сумела хлопнуть дверью и завершила свое выступление в группе 1 дивизиона А Лиги наций поражением от Италии. Встреча проходила на стадионе "Грбавица" в одноименном городе и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

Команда Италии сумела забить два красивых гола. Сначала Андреа Белотти ударом в касание замкнул шикарную передачу Лоренцо Инсинье, а затем Доменико Берарди забил гол после блестящего заброса Мануэля Локателли.

Этот успех помог команде Италии выиграть квартет 1 и выйти в финал четырех Лиги наций, а вот Босния и Герцеговина вылетела в дивизион B.

Турнирное положение команд:

Ранее Телеграф сообщал, что Бельгия в феноменальном поединке с Данией пробилась в финал четырех Лиги наций.

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Все по теме:

Сборная Италии, Футбол, Лига Наций УЕФА, Сборная Боснии и Герцеговины.

Автор:

Телеграф
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