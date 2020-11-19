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Кравец откровенно рассказал об уходе из Динамо

Кравец откровенно рассказал об уходе из Динамо
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер konyaspor

Украинский нападающий Артем Кравец неожиданно вернулся в Динамо в 2020 году и так же неожиданно покинул команду спустя месяц пребывания в ней. Сам футболист попытался объяснить свой уход из стана вице-чемпионов Украины тем, что он не чувствовал большого доверия тренерского штаба и понимал, что в основу Динамо Мирчи Луческу ему не попасть.

"Никто так прямым текстом не говорит об этом. Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне не 20-25 лет. Я довольно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мое мнение", - заявил Кравец в интервью Sport.ua.

По словам Артема, он хотел выполнять роль "первой скрипки" в команде, а быть вторым нападающим - это не его.

"Я хотел быть основным нападающим Динамо, в которого верят", - рассказал футболист.

Также Артем затронул тему своего трансфера в "Коньяспор". Игрок знал о предметном интересе турецкой команды и решил не терять времени и оформить трансфер побыстрее, чтобы не терять игровую форму. В итоге украинец нашел свою команду и уже забил пять мячей в 6-и играх турецкой  Суперлиги.

Телеграф напоминает, что после вызова в сборную Украины Кравец оформил красивый гол в ворота Фенербахче. Однако у футболиста обнаружилось небольшое повреждение и он пропустил ноябрьский сбор национальной команды.

 

 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Артем Кравец.

Автор:

Телеграф
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