Кравец откровенно рассказал об уходе из Динамо

Украинский нападающий Артем Кравец неожиданно вернулся в Динамо в 2020 году и так же неожиданно покинул команду спустя месяц пребывания в ней. Сам футболист попытался объяснить свой уход из стана вице-чемпионов Украины тем, что он не чувствовал большого доверия тренерского штаба и понимал, что в основу Динамо Мирчи Луческу ему не попасть.

"Никто так прямым текстом не говорит об этом. Такого футболисту никто никогда не скажет. Мне не 20-25 лет. Я довольно давно в футболе, и я понимаю, когда на кого-то больше рассчитывают, а на кого-то меньше. Это мое впечатление и мое мнение", - заявил Кравец в интервью Sport.ua.

По словам Артема, он хотел выполнять роль "первой скрипки" в команде, а быть вторым нападающим - это не его.

"Я хотел быть основным нападающим Динамо, в которого верят", - рассказал футболист.

Также Артем затронул тему своего трансфера в "Коньяспор". Игрок знал о предметном интересе турецкой команды и решил не терять времени и оформить трансфер побыстрее, чтобы не терять игровую форму. В итоге украинец нашел свою команду и уже забил пять мячей в 6-и играх турецкой Суперлиги.

Телеграф напоминает, что после вызова в сборную Украины Кравец оформил красивый гол в ворота Фенербахче. Однако у футболиста обнаружилось небольшое повреждение и он пропустил ноябрьский сбор национальной команды.