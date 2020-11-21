Когда ФИФА назовет лучшего футболиста мира

Международная федерация футбола (ФИФА) анонсировала проведение церемонии вручения награды лучшему футболисту мира. Об этом сообщает официальный сайт организации.
По информации источника, церемония FIFA The Best 2020 пройдет 17 декабря. Из-за глобальной пандемии коронавируса вручение наград будет проводиться в онлайн-режиме. Также федерация опубликовала список номинаций в этом году.
Индивидуальные трофеи будут выдаваться после комбинированного голосования с участием капитанов и главных тренеров национальных сборных, онлайн-голосования фанатов игры, а также представителей СМИ. Голосование стартует 25 ноября, а завершится 9 декабря.
Телеграф напоминает, что ранее УЕФА назвала лучших по итогам евросезона 2019/20.