Ворскла разгромила Колос в чемпионате Украины (видео)

Сегодня, 22 ноября, состоялся заключительный поединок 10-го тура чемпионата Украины 2020/21. Ворскла на стадионе имени Алексея Бутовского в Полтаве разгромила Колос со счетом 3:0.

Весьма равный поединок нелогично завершился погромом Колоса. За хозяев забивали Александр Скляр (31'), Дмитрий Щербак (58') и Сергей Яворский (65').

Эта победа позволила полтавчанам (19 очков) закрепиться на третьей позиции в чемпионате Украины. Клуб из Ковалевки (15 очков) остался на пятом месте. В следующем туре Ворскла сыграет выездной матч с киевским Динамо (28.11.2020), а Колос примет Десну (29.11.2020).

Итоговая турнирная таблица УПЛ после 10-го тура:

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах других матчей УПЛ за 22 ноября, в частности Минай неожиданно "перестрелял" Днепр-1, а Десна сенсационно проиграла аутсайдеру лиги.

Отметим, матч 10-го тура Олимпик - Заря не состоялся из-за эпидемии коронавируса в стане донецкой команды.