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Динамо - Барселона: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо - Барселона: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо - Барселона: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
10:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 24 ноября, Динамо в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 примет каталонскую Барселону. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по местному времени. "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка. Также  в этой статье оперативно будет доступно видео лучших моментов игры.

Динамо -:- Барселона

(начало 22:00)

Киевский клуб пока не может похвастаться большими успехами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, однако шансы на евровесну у подопечных Мирчи Луческу все еще сохраняются, а в случае успеха в сегодняшней игре, Динамо может замахнуться и на выход в плей-офф ЛЧ. По итогам трех туров ситуация в квартете G предельно проста: Барселона выиграла все матчи, в том числе и первую встречу с вице-чемпионами Украины, следом за каталонцами расположились Ювентус (6 очков), и Динамо с Ференцварошем (по одному очку).

Турнирное положение команд:

На внутренней арене у Барселоны все плохо, а в последнем туре команда Рональда Кумана и вовсе проиграла Атлетико. У Динамо дела обстоят намного лучше. Киевляне здорово начали чемпионат Украины 2020/21 и уверенно лидируют в УПЛ после 10-и туров. В своем последнем поединке Бело-синие победили Ингулец.

Букмекеры оценили шансы Динамо и Барселоны в ответном поединке, а сбудется ли прогноз специалистов, можно узнать наблюдая за игрой по ТВ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Барселона, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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