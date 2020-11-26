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Реал шокировал Интер в Милане: видеообзор матча Лиги чемпионов

Реал шокировал Интер в Милане: видеообзор матча Лиги чемпионов
00:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В среду, 25 ноября, Интер в рамках матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА 2020/21 принимал мадридский Реал. Встреча проходила в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Дебют встречи выдался настоящим кошмаром для Нерадзурри и уже на 7-й минуте Эден Азар вывел Сливочных вперед: бельгиец реализовал 11-метровый удар. На 33-й минуте положение дел у итальянской команды усугубилось. Артуро Видаль зачем-то полез в споры с арбитром Энтони Тейлором, что вылилось для чилийца второй желтой карточкой и удалением. В итоге Реал в большинстве додавил Интер и на 59-й минуте вышедший на замену Родриго в борьбе с Хакими фактически первым касанием удвоил преимущество гостей. В итоге официальные лица записали взятие ворот как автогол марокканца.

Этот успех поднял Реал на 2-ю позицию в турнирной таблице группы B, а Интер - все еще последний. В следующем туре подопечные Зинедина Зидана отправятся в гости к Шахтеру, а коллектив Антонио Конте на выезде сыграет с лидером квартета Боруссией М. Обе встречи запланированы на вторник, 1 ноября.

Турнирное положение команд:

Напомним, в другом матче группы B Шахтер вновь пропустил кучу мячей от Боруссии М.

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Все по теме:

ФК Реал, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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