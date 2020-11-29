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Реал сенсационно проиграл Алавесу из-за ляпа Куртуа (видео)

Реал сенсационно проиграл Алавесу из-за ляпа Куртуа (видео)
Обновлено 01:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер realmadrid

В субботу, 28 ноября, Реал в рамках 11-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Алавес. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", сенсационно завершилась со счетом 1:2 в пользу басков.

Гости открыли счет первыми. На 5-й минуте Лукас Перес Мартинес реализовал пенальти. А в начале второй тайма Алавес удвоил преимущество благодаря голевому "пасу" Куртуа. Голом после фейла бельгийского вратаря отметился Хоселу. За 4 минуты до конца основного времени Сливочные отквитали один мяч усилиями Каземиро, который расторопнее всех сыграл на добивании.

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Это поражение отбросило Реал (17 очков) на 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Алавес (12 очков) поднялся 9-ю позицию. В следующем туре Королевский клуб отправится в гости к Севилье (05.12.2020), а баски примут Реал Сосьедад (06.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал на этой неделе расправился с Интером в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

ФК Реал, Футбол, Ла Лига, ФК Алавес.

Автор:

Телеграф
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