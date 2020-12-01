Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 стартуют матчи 5-го тура группового этапа, в частности Шахтер в Киеве на НСК «Олимпийский» примет мадридский Реал. В центральной встрече тура сыграют Атлетико и Бавария. С расписанием всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов за 1 декабря:

19:55 Локомотив Москва - Зальцбург - Футбол 3

19:55 Шахтер Донецк - Реал Мадрид - Футбол 1

22:00 Аталанта - Мидтьюлланн

22:00 Атлетико - Бавария - Футбол 3

22:00 Боруссия М - Интер

22:00 Ливерпуль - Аякс - Футбол 2

22:00 Марсель - Олимпиакос

22:00 Порту - Манчестер Сити

Кроме того, за ходом всех матчей в режиме онлайн можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, в первом матче между Реалом и Шахтером Горняки добыли сенсационную победу.