Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 1 декабря

Сегодня, 1 декабря, в Лиге чемпионов УЕФА 2020/21 стартуют матчи 5-го тура группового этапа, в частности Шахтер в Киеве на НСК «Олимпийский» примет мадридский Реал. В центральной встрече тура сыграют Атлетико и Бавария. С расписанием всех матчей игрового дня можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов за 1 декабря:
Кроме того, за ходом всех матчей в режиме онлайн можно также наблюдать на сервисах megogo и oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Отметим, в первом матче между Реалом и Шахтером Горняки добыли сенсационную победу.