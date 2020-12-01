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УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на попадание в команду года

УЕФА опубликовал имена футболистов, претендующих на попадание в команду года
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм _rl9

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запустил на своем официальном сайте голосование, где предлагает болельщикам определить команду 2020 года. Пользователям предлагается также выбрать одну из тактическим схему и игроков, подходящих под выбранную расстановку. Болельщикам придется сделать нелегкий выбор из 50 футболистов. 

Представители украинских команд не попали в число номинантов.

 
 
 
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Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Претенденты на попадание в команду года:

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Антони Лопеш (Лион), Кейлор Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико);

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Анхелиньо (Лейпциг), Хуан Бернат (ПСЖ), Альфонсо Дэвис (Бавария), Маттейс де Лигт (Ювентус), Стефан де Врей (Интер), Ханс Хатебур (Аталанта), Йозуа Киммих (Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Серхио Рамос (Реал), Эндрю Робертсон (Ливерпуль), Тиаго Силва (Челси), Дайо Упамекано (Лейпциг), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль);

Полузащитники: Тиаго Алькантара (Ливерпуль), Уссем Ауар (Лион), Эвер Банега (Аль-Шааб), Николо Барелла (Интер), Кингсли Коман (Бавария), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гомес (Аталанта), Леон Горетцка (Бавария), Кай Хавертц (Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Йосип Иличич (Аталанта), Маркиньос (ПСЖ), Томас Мюллер (Бавария), Марсель Забитцер (Лейпциг);

Нападающие: Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Жоау Феликс (Атлетико), Серж Гнабри (Бавария), Чиро Иммобиле (Лацио), Харри Кейн (Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Бавария), Ромелу Лукаку (Интер), Садьо Мане (Ливерпуль), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси (Барселона), Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду (Ювентус), Мохамед Салах (Ливерпуль), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити).

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА назвал лучших игроков прошлого сезона по позициям.

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УЕФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
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