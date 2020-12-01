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Футбольный матч завершился "охотой" на судью (видео)

Футбольный матч завершился "охотой" на судью (видео)
17:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер daryo_uz

Во вторник, 1 декабря, в узбекистанской Про-лиге (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.) состоялся матч за выход в Суперлигу Нефтчи (Фергана) - Туран (Яйпан). Гости добыли минимальную победу со счетом 0:1 и таким образом обеспечили себе повышение в классе. А вот хозяева поединка потеряли лидерство и довольствовались лишь вторым местом.

После финального свистка на поле вспыхнула массовая драка. От игроков Нефтчи пострадал главный арбитр, которому в самом начале потасовки прилетел жуткий удар ногой. К избиению судьи присоединились и болельщики.

Причины такого бурного реагирования на поражение пока не известны, но арбитра встречи оперативно вывели в подтрибунное помещение.

Отметим, второе место в Про-лиге Узбекистана также претендует на выход в Суперлигу, однако через стыковой матч с предпоследней командой национального первенства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о массовой драке футболистов в Бразилии.

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Все по теме:

Узбекистан, Драка, Футбол.

Автор:

Телеграф
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