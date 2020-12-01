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Ювентус - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
22:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 2 декабря, Динамо проведет выездной поединок с Ювентусом в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Встреча пройдет в Турине на "Ювентус Стэдиум" и начнется в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. 

Ювентус -:- Динамо

(начало в 22:00)

Выход в 1/8 финала Лиги чемпионов остался для Динамо лишь мечтой, и теперь команда Мирчи Луческу претендует только на место в плей-офф Лиги Европы. Для этого киевлянам достаточно обойти в турнирной таблице венгерский Ференцварош Сергея Реброва. Ювентус и Барселона, похоже, решат судьбу первого и второго места в группе G в очном противостоянии. 

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смотреть игру Ювентус - Динамо в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах перед встречей.

Отметим, в своем последнем поединке на внутренней арене Юве не сумел переиграть Беневенто, а Динамо без проблем обыграло Ворсклу.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, ФК Ювентус, Футбол.

Автор:

Телеграф
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