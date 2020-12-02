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Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 2 декабря

Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 2 декабря
11:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

В среду, 2 декабря, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи 5-го тура, в частности киевское Динамо сыграет в Турине против  Ювентуса. В центральном поединке игрового дня встретятся Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Ювентус - Динамо: онлайн-трансляция матча

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов за 2 декабря:

  • 19:55 Башакшехир - РБ Лейпциг - Футбол 1
  • 19:55 Краснодар - Ренн - Футбол 3
  • 22:00 Боруссия Д - Лацио
  • 22:00 Брюгге - Зенит
  • 22:00 Манчестер Юнайтед - ПСЖ - Футбол 3
  • 22:00 Севилья - Челси
  • 22:00 Ференцварош - Барселона
  • 22:00 Ювентус - Динамо Киев

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер добыл сенсационную победу над Реалом в Лиге чемпионов.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, ФК Динам (Киев).

Автор:

Телеграф
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