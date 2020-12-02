Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 2 декабря

В среду, 2 декабря, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи 5-го тура, в частности киевское Динамо сыграет в Турине против Ювентуса. В центральном поединке игрового дня встретятся Манчестер Юнайтед и ПСЖ.
Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов за 2 декабря:
Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер добыл сенсационную победу над Реалом в Лиге чемпионов.