Лига чемпионов: где и когда смотреть матчи 2 декабря

В среду, 2 декабря, в Лиге чемпионов сезона 2020/21 пройдут заключительные матчи 5-го тура, в частности киевское Динамо сыграет в Турине против Ювентуса. В центральном поединке игрового дня встретятся Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

Расписание трансляция матчей Лиги чемпионов за 2 декабря:

19:55 Башакшехир - РБ Лейпциг - Футбол 1

19:55 Краснодар - Ренн - Футбол 3

22:00 Боруссия Д - Лацио

22:00 Брюгге - Зенит

22:00 Манчестер Юнайтед - ПСЖ - Футбол 3

22:00 Севилья - Челси

22:00 Ференцварош - Барселона

22:00 Ювентус - Динамо Киев

Кроме того, за ходом всех матчей онлайн можно наблюдать на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шахтер добыл сенсационную победу над Реалом в Лиге чемпионов.