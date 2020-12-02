После поражения от Шахтера Реал ищет нового главного тренера

Провальный матч Реала в Лиге чемпионов против Шахтера заставил руководство Королевского клуба задуматься о смене тренера. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, главный тренер Реала Зинедин Зидан близок к отставке, однако у него все еще весть время, чтобы исправить ситуацию. Боссы Сливочных не хотят увольнять француза из-за его большого вклада в развитие команды, а также любви болельщиков, однако сценарий с увольнением специалиста уже рассматривается всерьез.

Сообщается, что вместо Зидана у руля Реала могут стать два наставника: экс-тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино и легендарный игрок мадридцев Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет резервную команду Реала Кастилью. Отмечается, что Почеттино уже был близок к назначению в Реал, когда Сливочные увольняли Рафаэля Бенитеса, однако тогда Шпоры удержали своего специалиста.

"Телеграф" напоминает, что поражение Боруссии М от Интера поставило Шахтер в щекотливую ситуацию и команда Каштру, несмотря на победу над Реалом, может остаться без еврокубков ближайшей весной.