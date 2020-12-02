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Заря - Лестер: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Заря - Лестер: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook FCZoryaLuhansk

В четверг, 3 декабря, луганская Заря в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы 2020/21 примет Лестер Сити. Игра пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 19:55 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине встречу Заря - Лестер покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в сети видео онлайн-трансляция матча будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка прим. ред.). "Телеграф" проведет прямую текстовую трансляцию поединка, в которой оперативно будет появляться видео лучших моментов игры.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке в Лиге Европы Заря разгромила АЕК, а Лестер и Брага расписали голевую ничью (3:3). Для продолжения борьбы в турнире луганчанам необходима не только победа, но и осечка португальского коллектива в игре с греками.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Заря, Футбол, ФК Лестер Сити.

Автор:

Телеграф
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