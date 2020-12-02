Заря - Лестер: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 3 декабря, луганская Заря примет Лестер Сити в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги Европы сезона 2020/21. Встреча состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало поединка в 19:55 по киевскому времени. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Заря -:- Лестер

(начало в 19:55)

Заря попытается навязать Браге и АЕКу борьбу за вторую путевку в плей-офф Лиги Европы. Для этого подопечные Виктора Скрипника должны обыграть грозный английский Лестер, который уже обеспечил себе выход в следующий раунд ЛЕ. Турнирная ситуация обязывает луганчан атаковать, но даже в случае успеха, украинский коллектив должен рассчитывать на осечку португальцев в игре с греками.

Турнирное положение команд за 2 тура до конца группового этапа:

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть встречу Заря - Лестер в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах перед поединком.

Отметим, в первом матче между коллективами Лестер разнес Зарю в Англии.