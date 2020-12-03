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Челси обыграл Севилью благодаря четырем голам Жиру: видеообзор матча Лиги чемпионов

Челси обыграл Севилью благодаря четырем голам Жиру: видеообзор матча Лиги чемпионов
Обновлено 00:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер chelseafc

В среду, 2 декабря, Севилья крупно проиграла Челси в рамках матча 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Игра, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась сокрушительным поражением хозяев со счетом 0:4.

Примечательно, что все четыре мяча забил французский нападающий гостей Оливье Жиру.

Результат этого поединка никак не повлиял на турнирные расклады, ведь и Челси, и Севилья досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, правда, лондонцы выиграли группу Е, а андалусийцы стали вторыми.

Турнирное положение команд:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном поединке 5-го тура Лиги чемпионов ПСЖ переиграл Манчестер Юнайтед.

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, ФК Севилья.

Автор:

Телеграф
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