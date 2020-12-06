Скачать
Воскресенье, 06.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Олимпик обыграл Рух благодаря голу динамовца (видео)
Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Сын Шумахера стал чемпионом Формулы-2
Заря - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Заря - Днепр-1: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
16:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)

Во вторник, 8 декабря, Динамо в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет венгерский Ференцварош. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по местному времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка.

Динамо -:- Ференцварош

(начало в 22:00)

Обе команды уже давно потеряли шансы зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов и теперь в очной дуэли попробуют завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы. Турнирное положение обязывает команду Сергея Реброва атаковать, ведь не результативная ничья (0:0, 1:1 или 2:2 выведет в следующий раунд ЛЕ именно киевский клуб), поэтому игра обещает быть жаркой.

Видеообзор первого матча между Динамо и Ференцварошем

Турнирное положение команд в группе G:

Отметим, в своих последних поединках команды победили. Динамо расправилось с Мариуполем (1:2), а Ференцварош в гостях одолел Диошдьер (1:3). При этом оба коллектива лидируют на внутренней арене. Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Мирчи Луческу в своем последнем матче были разбиты Ювентусом, а команда Сергея Ребровая была разгромлена Барселоной.

Ранее "Телеграф сообщал, что игру Динамо - Ференцварош покажут в прямом эфире по ТВ в Украине, а букмекеры уже обозначили своего фаворита.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Ференцварош.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бавария и РБ Лейпциг сыграли безумный матч, забив шесть голов на двоих (видео)
02 Динамо справилось с Мариуполем, несмотря на удаление вратаря (видео)
03 Реал после обидного поражения от Шахтера разобрался с Севильей (видео)
04 Два автогола и нереализованная "паненка" - в обзоре матча Шахтер - Минай (видео)
05 Манчестер Юнайтед добыл волевую победу над командой Ярмоленко в АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь