Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 8 декабря, Динамо в рамках матча 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет венгерский Ференцварош. Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00 по местному времени. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка.

Динамо -:- Ференцварош

(начало в 22:00)

Обе команды уже давно потеряли шансы зацепиться за плей-офф Лиги чемпионов и теперь в очной дуэли попробуют завоевать путевку в плей-офф Лиги Европы. Турнирное положение обязывает команду Сергея Реброва атаковать, ведь не результативная ничья (0:0, 1:1 или 2:2 выведет в следующий раунд ЛЕ именно киевский клуб), поэтому игра обещает быть жаркой.

Турнирное положение команд в группе G:

Отметим, в своих последних поединках команды победили. Динамо расправилось с Мариуполем (1:2), а Ференцварош в гостях одолел Диошдьер (1:3). При этом оба коллектива лидируют на внутренней арене. Что касается Лиги чемпионов, то подопечные Мирчи Луческу в своем последнем матче были разбиты Ювентусом, а команда Сергея Ребровая была разгромлена Барселоной.

Ранее "Телеграф сообщал, что игру Динамо - Ференцварош покажут в прямом эфире по ТВ в Украине, а букмекеры уже обозначили своего фаворита.