Скачать
Понедельник, 07.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Боец ММА редчайшим приемом нокаутировал соперника, а затем утешил его жену (видео)
Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)
Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Формула-1: Перес сенсационно выиграл Гран-при Сахира
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)
Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)

Украина сыграет с Францией и Казахстаном: результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022

Украина сыграет с Францией и Казахстаном: результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2022
Обновлено 21:28 Сегодня Телеграф

В понедельник вечером, 7 декабря, в Цюрихе провели жеребьевку европейской квалификации ЧМ-2022.

Группы выпали следующим образом:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Отметим, что квалификация начнется в марте 2021 года. На ЧМ в Катаре выйдут только 10 победителей групп и три победителя плей-офф. В нем будут участвовать 10 команд, занявших вторые места в группах и две лучшие команды среди победителей Лиги наций, которые не прошли отбор на ЧМ.

В ходе жеребьевки Рафаэль Ван дер Варт вытащил для Украины Беларусь и Эсторию, но их перекинули в следующую группу, поскольку в правилах прописано, что в одной группе не может быть более двух команд с суровыми зимними погодными условиями. В группе с Украиной, которую так же отнесли в эту категорию, на тот момент уже была Финляндия.

Напомним, сборная Украины после скандала вокруг несыгранного матча со Швейцарией опустилась в дивизион "В" Лиги наций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ЧМ-2022.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна затолкала мяч в ворота Ворсклы при скандальном судействе Монзуль (видео)
02 Потрясающий удар Сона и рекордный гол Кейна - в обзоре матча Тоттенхэм - Арсенал (видео)
03 Селезнев приблизился к абсолютному рекорду в Украине (видео)
04 Ливерпуль не заметил Вулверхэмптон: обзор разгрома (видео)
05 Заря перед Брагой обыграла Днепр-1 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь