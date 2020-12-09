Брага - Заря: букмекеры оценили шансы команд в Лиге Европы

В четверг, 10 декабря, луганская Заря проведет свой заключительный матч в Лиге Европы 2020/21. Встреча с Брагой в рамках 6-го тура групповой стадии пройдет на стадионе "Брага Мунисипал". Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, Брага является фаворитом встречи, несмотря на фактически товарищеских характер игры. На португальский коллектив предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,44-1,47, успех украинской команды оценивается в 6,50-6,70, а ничейный исход в 4,60-4,70.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы Брага - Заря:

Пари-Матч: (победа Браги 1,48 - ничья 4,70 - победа Зари 6,70)

Фаворит: ( 1,47 - 4,90 - 6.70)

William Hill: (1,44 - 4,60 - 6,50)

Отметим, из группы G в следующий раунд Лиги Европы досрочно пробились Лестер и Брага, которые в последнем туре решат судьбу первого места. Заря и АЕК покидают еврокубки.

Напомним, в первом поединке Брага переиграла Зарю в Запорожье.