Скачать
Четверг, 10.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря
Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря
Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, выбив Интер из еврокубков (видео)
Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, выбив Интер из еврокубков (видео)
Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)
Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)

Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала

Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
06:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер SergioRamos

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 завершились все матчи группового раунда. Таким образом, определились все 16 участников 1/8 финала турнира. В плей-офф ЛЧ попали по 4 испанских и немецких клуба, по три английских и итальянских команд, а также по одному представителю Франции и Португалии.

В следующем стадии турнира сыграют: "Бавария" (Германия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" М (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Ливерпуль" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Челси" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Лацио" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).

На групповом этапе Лиги чемпионов участвовали и две украинских команды - "Динамо" и "Шахтер". По итогам шести туров наши клубы заняли третье место в своих группах и пробились в плей-офф Лиги Европы.

С результатами матчей Лиги чемпионов за 9 декабря можно ознакомиться у нас на сайте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря
02 Аталанта Малиновского пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв прямого конкурента (видео)
03 Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, выбив Интер из еврокубков (видео)
04 Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
05 Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь