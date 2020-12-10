Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала

В Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21 завершились все матчи группового раунда. Таким образом, определились все 16 участников 1/8 финала турнира. В плей-офф ЛЧ попали по 4 испанских и немецких клуба, по три английских и итальянских команд, а также по одному представителю Франции и Португалии.

В следующем стадии турнира сыграют: "Бавария" (Германия), "Атлетико" Мадрид (Испания), "Реал" Мадрид (Испания), "Боруссия" М (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Порту" (Португалия), "Ливерпуль" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Челси" (Англия), "Севилья" (Испания), "Боруссия" Д (Германия), "Лацио" (Италия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).

На групповом этапе Лиги чемпионов участвовали и две украинских команды - "Динамо" и "Шахтер". По итогам шести туров наши клубы заняли третье место в своих группах и пробились в плей-офф Лиги Европы.

С результатами матчей Лиги чемпионов за 9 декабря можно ознакомиться у нас на сайте.