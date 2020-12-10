Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) 10 декабря опубликовала обновленный рейтинг национальный команд. По состоянию на декабрь 2020 года сборная Украины занимает 24-е место. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В сравнении с предыдущим рейтингом наша команда сохранила за собой 24-е место (и 16-е место в Европе, - прим. ред.). Лидером рейтинга ФИФА по-прежнему является сборная Бельгии, следом за ней расположились Франция и Бразилия.

Соперники сборной Украины на ближайшем Евро-2020 занимают следующие позиции: Нидерланды - 14, Австрия - 23, Северная Македония - 65.

Соперники Желто-синих в отборе на ЧМ-2022 находятся на таких местах: Франция - 2, Финляндия - 54, Босния и Герцеговина - 55, Казахстан - 122.

"Телеграф" напоминает, что в ноябре сборная Украины провела лишь две игры: товарищеских поединок с Польшей и матч Лиги наций с Германией. Кроме того, игра Лиги наций со Швейцарией была отменена по решению властей Люцерна и команде Украины засчитали техническое поражение. Футбольные органы Украины по этому поводу уже отправили иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.