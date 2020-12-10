Скачать
Четверг, 10.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря
Лига Европы: где и кода смотреть матчи 10 декабря
Умер герой финала ЧМ-1982
Умер герой финала ЧМ-1982
Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)
Палкин потроллил Интер после матча с Шахтером (фото)
Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Брага - Заря: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА
Обновлено 13:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Международная федерация футбола (ФИФА) 10 декабря опубликовала обновленный рейтинг национальный команд. По состоянию на декабрь 2020 года  сборная Украины занимает 24-е место. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В сравнении с предыдущим рейтингом наша команда сохранила за собой 24-е место (и 16-е место в Европе, - прим. ред.). Лидером рейтинга ФИФА по-прежнему является сборная Бельгии, следом за ней расположились Франция и Бразилия.

Соперники сборной Украины на ближайшем Евро-2020 занимают следующие позиции: Нидерланды - 14, Австрия - 23, Северная Македония - 65.

Соперники Желто-синих в отборе на ЧМ-2022 находятся на таких местах: Франция - 2, Финляндия - 54, Босния и Герцеговина - 55, Казахстан - 122.

"Телеграф" напоминает, что в ноябре сборная Украины провела лишь две игры: товарищеских поединок с Польшей и матч Лиги наций с Германией. Кроме того, игра Лиги наций со Швейцарией была отменена по решению властей Люцерна и команде Украины засчитали техническое поражение. Футбольные органы Украины по этому поводу уже отправили иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФИФА, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 9 декабря
02 Аталанта Малиновского пробилась в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв прямого конкурента (видео)
03 Шахтер пробился в плей-офф Лиги Европы, выбив Интер из еврокубков (видео)
04 Бензема принес Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов (видео)
05 Манчестер Сити за тайм уничтожил Марсель (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь