Аталанта близка к подписанию еще одного украинца

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко в ближайшее время подпишет контракт с командой Серии А Аталантой. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, Коваленко не желает оставаться в Шахтере и уже сообщил Горнякам о предварительной сделке с Аталантой. Отмечается, что соглашение с "Богиней"рассчитано на четыре года, правда не понятно, когда игрок присоединится к бергамескам - летом или зимой. В июне 2021 Виктор может покинуть Шахтер на правах свободного агента.

Итальянские СМИ сообщают, что Коваленко также был интересен Наполи, но Виктор сделал свой выбор в пользу Аталанты, где среди прочих выступает еще один игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

В текущем сезоне 24-летний Коваленко сыграл в 11-и матчах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ингульцу присудили техническое поражение в матче с Шахтером.