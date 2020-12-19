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Аталанта близка к подписанию еще одного украинца

Аталанта близка к подписанию еще одного украинца
Обновлено 10:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Виктор Коваленко в ближайшее время подпишет контракт с командой Серии А Аталантой. Об этом сообщает tuttomercatoweb.

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По информации источника, Коваленко не желает оставаться в Шахтере и уже сообщил Горнякам о предварительной сделке с Аталантой. Отмечается, что соглашение с "Богиней"рассчитано на четыре года, правда не понятно, когда игрок присоединится к бергамескам - летом или зимой. В июне 2021 Виктор может покинуть Шахтер на правах свободного агента. 

Итальянские СМИ сообщают, что Коваленко также был интересен Наполи, но Виктор сделал свой выбор в пользу Аталанты, где среди прочих выступает еще один игрок сборной Украины Руслан Малиновский

В текущем сезоне 24-летний Коваленко сыграл в 11-и матчах, записав на свой счет четыре гола.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ингульцу присудили техническое поражение в матче с Шахтером.

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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