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Президент Ингульца нашел виновного в срыве матча с Шахтером (видео)

Президент Ингульца нашел виновного в срыве матча с Шахтером (видео)
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Ингулец не сумел провести матч 13-го тура чемпионата Украины по футболу с Шахтером из-за плохого качества газона на стадионе в Кропивницком. В итоге клубу из Петрово засчитали техническое поражение.

"То, что клуб признал свою вину в том, что матч не состоялся, я узнал два дня назад и то только из интернета. Я сам хотел разобраться с этим вопросом, почему так произошло, ведь я ни на чем не экономлю. Если кто-то думает, что я хотел сэкономить 70 тысяч гривен в сутки, то, поверьте, выиграв у Шахтера, мы бы заработали гораздо больше дивидендов. Я бы денег не пожалел. Я на это никогда не обращал внимание, но вот читаю интервью нашего директора, Мороза Жени. Ему задают вопрос: "В клубе понимают, кто виноват в том, что не был включен подогрев?" Ответ: "Конечно, понимают. Сделали определенные выводы из этой ситуации".

Оказывается, Женя и дал команду не включать подогрев поля, не спросив ни у меня, ни у кого-нибудь другого. Его директор стадиона заверил, что будет все нормально: мы гарантируем. Хотя письменно мы давали: надо включать подогрев. Учитывая то, что я обещал футбольной общественности разобраться в данной ситуации, я публично на камеру хочу сказать: Женя, приезжай в гости, не сиди там в Киеве, подымай задницу, пиши заявление за свой счет и люди узнают, кто наказан за то, что не состоялся матч Ингулец - Шахтер, где ФК Ингулец имел все шансы забрать очки у чемпиона Украины", - рассказал Поворознюк в комментарии для Youtube-канала ФК Ингулец.

Напомним, после решения футбольных органов по этому матчу Динамо жестко потроллило Шахтер.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Ингулец, Александр Поворознюк.

Автор:

Телеграф
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