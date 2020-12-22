Защитник ПСЖ получил травму, спасая команду (видео)

Центральный защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе травмировался в центральном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

В битве лидеров первенства Лилль принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Пьер Моруа", завершилась безголевой ничьей 0:0. В одном из эпизодов поединка хозяева выходили в стремительную атаку, и только действия защитника гостей Кимпембе спасли парижан от неминуемого гола. Преснель бросился в отчаянный подкат и устранил угрозу.

Видео подката Кимпембе разместил на своей страничке в instagram, сопроводив его комментарием "Один за всех":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от P R E S N E L K I M P E M B E (@kimpembe3)

К сожалению, продолжить игру центрбек не сумел из-за того, что потянул заднюю поверхность бедра.

Видеообзор матча Лилль - ПСЖ:

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист Барселоны может распрощаться с карьерой из-за столкновения со штангой.