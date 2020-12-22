Защитник ПСЖ получил травму, спасая команду (видео)

Центральный защитник Пари Сен-Жермен Преснель Кимпембе травмировался в центральном матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.
В битве лидеров первенства Лилль принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Пьер Моруа", завершилась безголевой ничьей 0:0. В одном из эпизодов поединка хозяева выходили в стремительную атаку, и только действия защитника гостей Кимпембе спасли парижан от неминуемого гола. Преснель бросился в отчаянный подкат и устранил угрозу.
Видео подката Кимпембе разместил на своей страничке в instagram, сопроводив его комментарием "Один за всех":
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К сожалению, продолжить игру центрбек не сумел из-за того, что потянул заднюю поверхность бедра.
Видеообзор матча Лилль - ПСЖ:
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