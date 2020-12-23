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Помощник Луческу раскрыл детали трансферной кампании Динамо

Помощник Луческу раскрыл детали трансферной кампании Динамо
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fc_dynamo_kyiv

Тренер Динамо Огнен Вукоевич в интервью хорватскому изданию Jutarnji List рассказал подробности ближайшей трансферной кампании киевлян. По словам специалиста, вице-чемпионы Украины рассчитывают пригласить в клуб 2-3 новых игроков. Целью зимней трансферной кампании станет усиление команды, для обеспечения конкурентной борьбы в чемпионате Украины и в Лиге Европы.

"Мы встретимся с Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы и я думаю, что на данный момент шансы 55 на 45 в нашу пользу. Но если мы получим усиление, то наши шансы пропорционально увеличатся", - считает ассистент Луческу.

Кроме того, Вукоевич оценил возможность приглашения футболиста из Хорватии. По мнению Огнена, в Хорватии и в соседних странах футболисты всегда идеально вписывались в Динамо. Также тренер отметил, что он наблюдает за чемпионатом своей родной страны и присмотрел там нескольких футболистов, правда, называть имена по объективным причинам он отказался.

"Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона (Хорватия и соседние страны, - прим. ред.) до сих пор оказывались самыми выгодными для Динамо", - считает специалист.

"Телеграф" напоминает, что Динамо завершило первую часть сезона скандальной ничьей с Колосом.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Огнен Вукоевич, Футбол.

Автор:

Телеграф
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